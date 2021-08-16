Сегодня, 16 августа, в 15:00 Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно продления меры пресечения для экс-судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" со ссылкой на слова прокурора в ходе утреннего заседания.

Напомним, 16 августа в закрытом режиме прошло заседаний Апелляционной палаты ВАКС по мере пресечения для Николая Чауса, суд принял решение оставить его под круглосуточным домашним арестом. Мера пресечения остается в силе до 18 августа.

Ранее ВАКС отказал САП в избрании меры пресечения для Николая Чауса в виде взятия под стражу. Что это означает подробно объясняла "Страна".

Также сообщалось, что Николай Чаус - украинский судья, которого НАБУ подозревает в получении взятки в 2016 году. Чаус уехал в Молдову, где находился на протяжении нескольких лет, пока его не похитили в апреле текущего года. Летом судья неожиданно нашелся в Винницкой области, как рассказывает сам Чаус, его похитили и хотели убить, но судье удалось сбежать и добровольно прийти в СБУ.