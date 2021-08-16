На границе с Румынией остановил свою работу КПВВ "Дякове"
На границе с Румынией, находящейся на юго-востоке Европы, объявили о временном закрытии контрольно-пропускного пункта на въезд и выезд. Так, свою работу приостановил КПВВ "Дякове".
Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел.
Речь идет о пропускном пункте в Закарпатской области под названием "Дякове-Халмеу". Он располагается на границе с Румынией.
Осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дякове" временно прекратили из-за технических причин.
Об ориентировочном времени возобновления работы будет сообщено дополнительно.
Обновлено. Спустя несколько часов контрольно-пропускной пункт возобновил свою работу. С целью проведения пограничного оформления на КПВВ Госпогранслужба организовала передвижной комплекс контроля.
Напомним, в пограничной службе Украины в начале этого месяца опубликовали список изменений, которые вступили в силу с 5 августа. Они касаются правил пересечения границы и КПВВ. В частности, с 5 августа граждане Украины и иностранцы, въезжающие на территорию страны- подлежат обязательной 10-дневной самоизоляции.
Так, правила пересечения международной границы, а также КПВВ на Донбассе и кордона с Крымом ужесточили под предлогом уменьшения распространения Covid-19, показатели по которому в последнее время растут. "Страна" подробно разбиралась, что изменилось с такими нововведениями.