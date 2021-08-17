Автогражданка - обязательный для водителей, но достаточно стандартный и простой продукт, который в большинстве компаний не имеет никаких отличий и не дает никаких преимуществ страхователю, так как выплата осуществляется потерпевшему, передает УНН.

Поэтому любые дополнительные бонусы в пользу именно страхователя делают этот продукт особенным на фоне других компаний. Это могут быть простота приобретения, скидка, или же особые условия для определенной категории водителей.

Страховая компания ARX предлагает именно такие полисы. Перечисляем преимущества:

Покупать Автогражданку можно онлайн на сайте компании, процесс займет 5-7 минут, при введении номера машины данные подтянутся автоматически, а страховка придет на электронную почту

ARX - единственная компания, которая при расчете стоимости полиса учитывает два дополнительных фактора: возраст владельца авто и возраст самого авто. Это позволяет более точно и, соответственно, более справедливо посчитать цену для разных категорий водителей

Для тех, кто уверен в своем водительском мастерстве - гарантированная скидка в 10%, которая может увеличиться до 25% при приобретении продукта Автогражданка Смарт

Автогражданка Смарт — как рассчитывается дополнительная скидка?

Приобретя полис ОСАГО Смарт, можно получить скидку в размере 10% сразу, а затем увеличить ее до 25% при пролонгации договора. Полис покупается онлайн, на сайте компании.

Размер скидки будет зависеть непосредственно от индивидуальной манеры вождения, то есть работает принцип Pay How You Drive ("плати как водишь"). Чем лучше водительские навыки, тем выше скидка! Поэтому, если вы не лихач на дорогах, есть отличная возможность сэкономить.

Чтобы воспользоваться преимуществами автогражданки СМАРТ, необходимо загрузить мобильное приложение Smart Drive. Сейчас существуют версии приложения как для iOS, так и для Android, то есть почти для любых смартфонов.

Приложение будет фиксировать основные показатели вождения: скорость, маневры, ускорения, торможения и использования телефона за рулем. За каждую поездку начисляются баллы. На основании полученных баллов и пробега начисляется скидка при продлении договора.

Плюс еще и в том, что приложение "Smart Drive" можно загрузить предварительно, без покупки полиса - то есть можно проверить свои водительские навыки, а потом принимать решение о покупке продукта.

Дополнительная скидка предоставляется, если:

Водитель получит от 60 баллов и проедет более 300 км (по данным мобильного приложения Smart Drive) в течение 60 дней с даты приобретения автогражданки СМАРТ

По предварительным договорам не будет убытков

Не изменяется автомобиль и лицо, на которое оформлено предыдущий договор страхования.

Пролонгация будет выполняться не позднее чем через 15 календарных дней после окончания действия предыдущего договора.

Помимо стандартного покрытия обязательной автогражданки, полис СМАРТ предусматривает вариант с КАСКО “Прямая защита”. С программой страхования ОСАГО СМАРТ + КАСКО "Прямая защита" можно получить возмещение за свое авто в пределах 130 000 грн.

Умная Автогражданка - отличная компания в дороге, поможет прокачать водительское мастерство и скидку получить!