Внеочередные выборы мэра Кривого Рога, городской глава которого был найден застреленным возле собственного дома, могут пройти в марте 2022 года.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала "Интерфакс-Украина".

Как объяснила народный депутат, в октябре внеочередные выборы провести не получится, потому что избирательный процесс начнется в конце текущего месяца. Так как выборы назначаются путем голосования в парламенте, а перед этим должна быть выполнена определенная процедура - решение городского совета Кривого Рога, который отсылает соответственно пакет документов в профильный комитет, потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты в зале Верховной Рады.

"Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы - это конец марта следующего года - 27 марта", - заявила Кравчук.

В соответствии с Избирательным кодексом Украины выборы проходят либо в последнее воскресенье октября, либо в последнее воскресенье марта.

Напомним, 15 августа мэра Кривого Рога, 48-летнего Константина Павлова, обнаружили застреленным возле двери его дома. На данный момент правоохранители отрабатывают три версии его смерти: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Однако соратник Павлова не верит, что тот мог совершить суицид.

Всю известную информацию о смерти городского главы Кривого Рога "Страна" собрала в своем материале.