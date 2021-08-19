19 августа начинается 11-й лунный день, когда Луна в растущей фазе перейдет в созвездие Козерога и наполнит сутки позитивной энергией для легкого и быстрого воплощения всех планов.

Сегодняшний день - один из самых благоприятных в августе, когда можно смело планировать отпуск, решать вопросы организационного характера, заниматься недвижимостью, укреплять деловые и личные взаимоотношения.

Ниже приводим подробный прогноз на день для всех знаков зодиака. С гороскопом на эту неделю - с 16 по 22 августа - читатель может ознакомиться по ссылке.

Овен (21.03 - 20.04)

Решения, которые вы примите сегодня, кардинальным образом изменят вашу жизнь. День принесет приятные приключения и неожиданные повороты в судьбе. Чтобы избежать ошибок в профессиональной сфере, попробуйте установить новые отношения с коллегами противоположного пола.

Телец (21.04 - 21.05)

Больше общайтесь с коллегами, ваши идеи нуждаются в поддержке. Не держите переживания в себе, максимально исключите все операции, связанные с риском. Женщинам-Тельцам важно быть особенно внимательными и не перегружать себя: если ваш жизненный тонус окажется на нуле, это приведет к простудным заболеваниям и недомоганию.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня перед вами откроются новые перспективы и возможности, смелее делайте первый шаг. Все важные начинания запланируйте на завтра, а сегодня морально подготовьтесь к своему триумфу. Главное - не спешите и не переживайте. Звезды будут целиком и полностью на вашей стороне.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы легко преодолеете все препятствия на своем пути. Совсем скоро вас ожидает долгожданная встреча с близкими людьми, которые возьмут часть дел на свои плечи. Вам останется только четко организовать весь процесс, чтобы ничего не упустить до отъезда ваших помощников.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня у Львов может возрасти либидо. Прислушайтесь к своему организму, открыто выражайте свои мысли и просьбы любимому человеку. Важно сделать всё правильно, чтобы не задеть чьи-то чувства. В работе сексуальная энергия добавит активности. Вы сможете легче найти единомышленников, чтобы быстрее реализовать свой проект.

Дева (24.08 - 23.09)

Творческий потенциал многих Дев возрастет, но постарайтесь избегать эмоциональных перепадов и злоупотребления алкоголем. Проявляйте себя на полную, чтобы гарантированно достичь успеха. В интимной сфере может наблюдаться некоторая нестабильность, но проблемы будут кратковременными.

Весы (24.09 - 23.10)

Пришло время проанализировать своё финансовое положение и подбить семейный бюджет. Вы находитесь в шаге от воплощения своей мечты. Попробуйте действовать немного иначе, и окажетесь удивлены результатом. Вас ждет удача и новые возможности, чтобы раскрыть свой потенциал.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня вы продолжите познавать истину, которая недавно вам открылась. Этот процесс увлекательный и интересный, однако звезды рекомендуют вам несколько раз основательно подумать перед тем, как делиться с окружающими своими секретами или новой информацией. Сто раз подумайте, чтобы не навредить себе.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вы окажетесь в центре внимания, а ваше присутствие будет крайне желательным на многих мероприятиях. Чтобы сделать правильный выбор, придется научиться думать о себе и своих интересах. Остальные грандиозные идеи и планы вы сможете воплотить чуть позже. А может быть, с некоторыми из них справятся ваши родные.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня отличный день для сотрудничества и мозговых штурмов на работе. Идеи посыплются словно из рога изобилия, вам останется лишь проложить им путь для реализации. С некоторыми людьми у вас могут сложиться разные взгляды на одни и те же события. Не переживайте за них и не ищите в этом какие-то проблемы.

Водолей (21.01 - 20.02)

Благоприятный день для обучения, поездок и того, чтобы уделить время себе. Вероятен рост доходов, благодаря чему вы сможете решить ряд вопросов личного и делового характера. Вечером можете смело отправляться на шопинг, чтобы обновить гардероб.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня вам пора задуматься над тем, как вы спланируете свой летний отпуск. Заручитесь поддержкой близких и откажитесь от дальних поездок. День будет благоприятным, чтобы уладить все рабочие моменты и достичь ряда договоренностей с коллегами и друзьями. Все ваши усилия ждет достойное вознаграждение.