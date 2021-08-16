Во вторник, 16 августа, на большей части Украины ожидается сухая и жаркая погода. В течение дня температура будет держаться такая же, как сегодня, от +29 до +33 градусов Цельсия.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей Фейсбук-странице.

Однако, в западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет грозовые дожди и понижение температуры воздуха. Так, в западной части страны жара ослабеет до + 23... + 28 градусов.

В Киеве завтра будет сухо и жарко, до +33 градусов Цельсия.

При этом в ночное время синоптик рекомендует надевать "что-то с длинным рукавом", потому что предполагается от+ 15 до + 20 градусов Цельсия. Теплые ночи еще будут продолжаться в южной части и на востоке Украины.

В среду, 18 августа, жара начнет сходить, свежий воздух вместе с этим фронтом и дождями распространится в восточном направлении. В Киеве в среду также ожидаются грозовые дожди и понижение температуры воздуха.



Ночью, после среды, предполагается даже + 11... + 17 градусов Цельсия.

Напомним, по словам Диденко, сегодня стоит ждать усиления жары - +29...+34, местами до +33...+36 градусов.

Также "Страна" разбиралась, какой будет погода на следующей неделе и сохранится ли жара до Дня Независимости.