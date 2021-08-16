В понедельник, 16 августа, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставил без изменений меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу.

Об этом "Стране " сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

Таким образом, Чаус остается под круглосуточным домашним арестом. Жалобы прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения.

Мера пресечения остается в силе до 18 августа. В этот день заканчивается срок досудебного расследования. Теперь САП должна обратиться с ходатайством о продлении меры пресечения.

Напомним, заседание по обжалованию меры пресечения Николаю Чаусу проходило в закрытом режиме - суд удовлетворил соответствующее ходатайство адвокатов. Ходатайство об отводе судьи было отклонено.

"Страна" писала о том, что Чауса подозревают в получении взятки за вынесение судебного решения в 2016 году. Несколько лет экс-судья скрывался в Молдове, где весной текущего года его похитили. 30 июля Чауса обнаружили в Винницкой области. В Молдове уже передали в суд дело против завербованного Украиной похитителя Чауса.

Также мы сообщали, что Чаус в суде заявил, что его похитили и хотели убить, но он сбежал и прошел 50 километров пешком.

Кроме того, "Страна" писала о том, что Чауса под домашним арестом, по словам его адвоката, охраняет СБУ.