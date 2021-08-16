Исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый за июль получил 349 201 гривну заработной планы, это на 201 гривну больше чем его зарплата за июнь.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ КСУ.

"Общая сумма вознаграждения судьи за июль, которую получил заместитель председателя Конституционного Суда Украины Головатый С.П., учитывая отчисления налогов и сборов, составляет 349 201,57 гривны", - сказано в сообщении.

Напомним, за прошлый год Сергей Головатый задекларировал более трех миллионов гривень заработной платы и храм Киевского патриархата площадью 201 квадратный метр.

Также "Страна" сообщала, что в феврале текущего года глава КСУ Александр Тупицкий, которого президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей, передал печать своему заместителю Сергею Головатому.

Ранее мы писали, что в апреле Головатый распорядился перестать выплачивать зарплату Тупицкому, со ссылкой на указ Зеленского об отмене их назначения судьями. Однако в этот же день Тупицкий отменил его распоряжение, назвав действия Головатого противоправными.