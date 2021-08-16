Жители Афганистана, которые пытаются выехать из страны после ее захвата талибами, штурмуют самолеты в аэропорту Кабула. Некоторые пассажиры падают из переполненных авиалайнеров.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как человек выпадает из отлетающего самолета. По данным СМИ, несколько человек, пытаясь вылететь из страны, зацепились за шасси самолета при взлете. Когда лайнер уже был в воздухе, они отцепились, их тела упали на жилые кварталы. По информации Afghanistan Online News, трое афганцев, пытавшихся зацепиться за шасси улетающего из Кабула самолета, погибли, сообщает "Интерфакс".

Также в сети появилось еще одно видео из аэропорта Кабула - на кадрах люди сидят на шасси американского самолета. В итоге они привязали себя к нему. Не исключено, что это именно те, кто погиб, упав с лайнера. Также на ролике вертолет армии США разгоняет людей со взлетной полосы, чтобы мог взлететь американский транспортник.

Напомним, 15 августа талибы заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого США и еще 60 стран выступили с заявлением по ситуации в стране и призвали обеспечить свободный выезд для всех желающих.

Кроме того, в аэропорту Кабула уже погибли первые люди. Это случилось после того, как американские солдаты открыли предупредительный огонь.