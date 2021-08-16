Президент Афганистана Ашраф Гани, который сложил свои полномочия и покинул страну после захвата ее территорий "Талибаном", убегал из столицы Кабула вместе с машинами, которые полностью были набитые деньгами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

При этом, как утверждают в посольстве, не все средства поместились в вертолет. Поэтому часть пришлось оставить в аэропорту.

Напомним, после того, как талибы взяли столицу Афганистана Кабул, президент страны сложил свои полномочия и улетел в Таджикистан. На данный момент Гани находится находится в Омане.

По его словам, решение сложить полномочия он принял для того, чтобы предотвратить кровопролитие в столице.

Сейчас в аэропорту Кабула, откуда множество людей пытаются покинуть захваченный Афганистан, американские солдаты открыли предупредительный огонь. После этого погибло несколько человек. В то же время в Пентагоне заявили, что их солдаты стреляли только в воздух.

При этом крупные авиационные компании меняют маршруты своих рейсов, чтобы не пролетать над захваченным Афганистаном.