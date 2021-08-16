В Министерстве образования и науки Украины прокомментировали заявление о возможной отмене обучения с 1 сентября. Оказалось, что подобная информация не больше, чем фейк.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Министерство образования и науки Украины сообщает, что информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной", - пояснили в сообщении.

Кроме того, в МОН напомнили про недавнее заявление от министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. По его словам, учебный процесс будет продолжаться при любом уровне эпидемической опасности.

На данный момент в Министерстве рассматривают три сценария обучения украинских школьников в этом учебном году. Среди таких - обычный режим работы школ, дистанционное обучение или смешанное. Их будут применять в зависимости от уровня заболеваемости Covid-19 и не исключено, что их будут совмещать.

Также при условии вакцинации от COVID-19 не менее 80% педсостава любая школе в Украине сможет продолжить работу в случае попадания населенного пункта в "желтую" или даже "красную" зону заболеваемости ковидом.