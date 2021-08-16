Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал скандал вокруг фотографии украинской спортсменки Магучих с российской коллегой, объяснив поступок девушки эйфорией после выступления. Он рассказал, что и сам продолжает общаться с российскими спортсменами, но не затрагивая политические темы.

Об этом министр рассказал в интервью "Украинской правде".

Гутцайт рассказал, что Магучих после победы на Олимпиаде находилось в состоянии эйфории, но увидев реакцию на совместную фотографию с россиянкой "все поняла". Он призывает перестать оказывать давлению на девушку, ведь тогда она может просто уехать из страны и Украина потеряет спортсменку.

При этом он вспомнил слова из Олимпийской хартии о том, что "спорт вне политики" и рассказал, что продолжает общаться с российскими друзьями, с которыми во времена СССР был в одной команде, но темы политики не поднимает.

"Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались. У меня была одна мысль, в них другое мнение. Хотя мы все время занимались спортом вместе в Советском союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно. И таких же людей как я много. Мы же до 2014 года как братья были, откровенно. Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?"" - объяснил Гуцейт.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после выступления на Олимпиаде в Токио обнялась и сфотографировалась с российской спортсменкой.

После этого она столкнулась с лавиной хейта в социальных сетях и была вызвана в Министерство обороны Украины. Сама Магучих через несколько дней после сделанной фотографии написала покаянный пост в соцсети и объяснила свой поступок сильными эмоциями.