Министерство здравоохранения Украины собирается дать разрешение на работу некоторых заведений и ТРЦ по специальной системе в период жесткого карантина. Однако, такое положение будет работать только при условии вакцинации более 80% коллектива.

Об этом сообщил Союз украинских предпринимателей на своей Фейсбук-странице после встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

В частности, согласно сообщению, планируется придерживаться таких действий:

разрешить работу предприятий/организаций, но только если вакцинировано около 80% коллектива;

допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;

разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников;

Кроме того, взяв за пример модель Германии, также хотят внедрить отдельный программный продукт для ТРЦ. Он позволит отслеживать загрузку ТРЦ, записывать посещающих на конкретное время, а также свободно впускать покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.

Ляшко добавил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации ключевых изменений в постановление о карантине вводиться не планируется, адаптивный карантин продолжит свое действие.

Ранее мы писали о том, что школы в Украине также могут продолжить свою работу в условиях попадания населенного пункта в "желтую" или "красную" зоны заболеваемости ковидом, если будет вакцинировано от COVID-19 не менее 80% педсостава.

Кроме этого, 5 августа главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что в Украине не планируют вводить тотальный локдаун, однако карантинные ограничения продлят.