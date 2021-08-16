Президент Афганистана Ашраф Гани, который после захвата Кабула представителями "Талибана" сложил свои полномочия и покинул страну, находится в Омане.

Об этом сообщает Kabul news в своем Twitter-аккаунте.

По версии телеканала, Ашраф Гани вместе со своей супругой Ролой и еще двумя людьми изначально вылетели в Таджикистан, а потом направились в Оман, где и находятся на данный момент.

"Три машины президента Гани были полны долларов. Говорят, что бывший президент Ашраф Гани пытался вывезти наличные за границу, но не смог", - добавили в сообщении.

Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что сложивший полномочия президент Афганистана, вместе с помощниками и женой, отправился в Узбекистан. Но, как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в посольстве Афганистана в Ташкенте, у дипмиссии нет информации о его нахождении на территории Узбекистана.

Напомним, Ашраф Гани сложил свои полномочия и улетел в Таджикистан, после того, как талибы взяли Кабул. По его словам, решение сложить полномочия он принял для того, чтобы предотвратить кровопролитие в столице.

Между тем многим гражданам Афганистана, которые хотят покинуть Кабул после взятия его талибами, это пока не удалось и в аэропорту начался настоящий хаос. Американские солдаты открыли в аэропорту предупредительные выстрела, погибло несколько человек.