В ночь с 15 на 16 августа в Турции загорелись сразу четыре экскурсионных судна. В момент огненного ЧП на борту парусников были люди.

Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошел у поселка Тюрклер в районе Аланьи. Сначала пожар возник на одном паруснике, за ним по цепочке вспыхнули еще три. Чтобы спастись, люди, которые находились на кораблях, прыгали в воду.

Информация о том, что стало причиной пожара и пострадали ли люди, уточняется. По предварительным данным, из четырех парусников полностью выгорели два. Ведется расследование.

Напомним, "Страна" писала о том, что в субботу, 14 августа, в Турции разбился арендованный у России пожарный самолет с 7 членами экипажа на борту.

Также мы сообщали, что мощные лесные пожары в Турции начались в конце июля. Огонь подобрался и к крупным туристическим городам. В начале августа спасателям удалось взять пламя под контроль.

Кроме того, мы писали, что после лесных пожаров на Турцию обрушились сильнейшие наводнения, вызванные ливнями, а также оползни. На этот раз из-за стихии погибли по меньшей мере 27 человек.