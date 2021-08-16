В понедельник, 16 августа, суд в Киеве рассматривает апелляционную жалобу на решение ВАКС о круглосуточном домашнем аресте экс-судьи Николая Чауса. Оно будет проходить в закрытом режиме.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Адвокаты Чауса ходатайствовали об отводе судьи. "Я к коллегии судьей ничего не имею, но поддерживаю защитников", - сообщил сам Николай Чаус.

Судья удалилась в совещательную комнату. В итоге ходатайство об отводе судьи было отклонено, и ходатайство адвокатов о проведении закрытого судебного заседания удовлетворили.

Напомним, Николая Чауса подозревают в получении крупной взятки за вынесение судебного решения в 2016 году. Несколько лет экс-судья скрывался в Молдове, где весной текущего года его похитили. 30 июля Чауса обнаружили в Винницкой области. В Молдове уже передали в суд дело против завербованного Украиной похитителя Чауса.

Также мы писали о том, что Чаус в суде заявил, что его похитили и хотели убить, но он сбежал и прошел 50 километров пешком.

Кроме того, мы сообщали, что НАБУ расследует причастность СБУ к похищению Чауса.