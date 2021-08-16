В Министерстве иностранных дел Израиля жестко раскритиковали новый закон Польши о реституциях, который польский президент Анджей Дуда подписал 14 августа. Данный закон ограничивает процесс реституции имущества жертв Холокоста и членов их семей.

Заявление главы МИД Израиля Яира Лапида в ответ на принятый закон обнародовано на официальном сайте ведомства.

В своем заявлении министр называет закон о реституции "антисемитским и неэтичным". После его принятия поверенного в делах посольства Израиля в Польше вызвали в Израиль для проведения бессрочных консультаций.

Кроме того, новый посол в Польше, отбытие которого в Варшаву было запланировано на ближайшее время, останется пока в Израиле. А послу Польши в Израиле порекомендовали оставаться в отпуске на своей родине и объяснить польскому народу, что означает Холокост для граждан Израиля.

"Сегодня Польша стала антидемократической и нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества. Мы никогда не должны молчать. Израиль и еврейский народ, конечно, не будут молчать", - заявил Лапида.

На данный момент Польша ведет переговоры с США для согласования своего ответа.

"Прошли те времена, когда поляки безрезультатно причиняли вред евреям. Евреи сегодня имеют собственное гордое и сильное государство. Мы не боимся антисемитских угроз и не собираемся закрывать глаза на позорное поведение антидемократического правительства Польши", - написал министр в Твиттере.

Напомним, закон о реституциях вызвал негативную реакцию в США, Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Польши отказаться от его подписания. Однако польский лидер все же подписал документ.

Также сообщалось, что в Польше хотят ограничить работу иностранных СМИ.