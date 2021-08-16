Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области провело короткий брифинг по гибели мэра города Константина Павлова. Рассматриваются три версии его смерти: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

При этом правоохранители не подтвердили, что Павлову перед смертью поступали угрозы. Об этом передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Комментировать появившиеся в интернете видео правоохранители отказались. "Видео пересматривается", - заявили в полиции, добавив, что не знают как оно попало в сеть.

Но уточнили, что данных о присутствии других людей на месте гибели Павлова пока нет.

У Павлова было одно огнестрельное ранение. На мэра было зарегистрирован охотничий карабин калибра 7,62 мм.

В Кривой Рог приехали специалисты из Киева, дело ведет совместная группа следователей.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, Константина Павлова обнаружили застреленным на веранде дома, у него было ранение в грудь. Правоохранители выдвинули версии и убийства, и самоубийства.

Также мы писали о том, что соратник Павлова Юрий Вилкул заявил, что это, по его мнению, не было суицидом.

"Страна" писала о том, как жил и умер мэр Кривого Рога Константин Павлов.