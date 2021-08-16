В ночь с воскресенья на понедельник, 16 августа, город Краснодарского края России Новороссийск затопил сильнейший ливень. Местами воды полностью покрыла припаркованные автомобили.

Об этом сообщают "Кубанские новости".

Поздним вечером, около 23.00 в городе зазвучали тревожные сирены, услышав которые местные жители должны были отключить все приборы в своих квартирах, собрать документы и быть готовыми эвакуироваться.

На кадрах с места событий видно, как на некоторых улицах Новороссийска машины затоплены на половину, а на некоторых - автомобили на парковке практически полностью скрыты под водой. Люди ходят по пояс в воде, а местами даже по грудь и пытаются спасти автомобили. На одном кадре видно двоих мужчин, которые идут по затопленным улицам и держатся за надувной матрас и круг для плаванья.

Напомним, недавно стихия обрушилась на украинский курорт Кирилловку, затопило частные дворы и дома.

Также "Страна" рассказывала, как в июле мощнейший ливень обрушился на Мариуполь. В городе были затоплены дороги и тротуары, обесточены некоторые электроподстанции. Коммунальным автобусам пришлось изменить свои маршруты.