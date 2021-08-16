Заместитель николаевского городского головы Сергей Корнев, которого подозревают в присвоении почти 27 млн грн, внес залог и вышел из СИЗО.

Об этом со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора пишут "Украинские новости".

По данным Офиса генпрокурора, залог за заммэра внесли еще в пятницу, 13 августа. Размер внесенного залога составляет 3,5 миллиона гривен.

Теперь мужчина не может выезжать из города, если соответствующие органы не дадут на это разрешение. Также он не может путешествовать за границу, поскольку он должен сдать свои заграничные паспорта. Кроме того, на Сергея Корнева надели электронный браслет.

Напомним, по информации следствия, заместитель мэра Николаева, другой чиновник и руководители частных предприятий присваивали бюджетные деньги, которые были выделены на реставрацию и ремонт центральной площади города. Корнева задержали в тот момент, когда он пытался бежать из Украины.

Также мы писали о том, что НАБУ сообщило о подозрении Сергею Корневу на прошлой неделе, 11 августа. Его посадили СИЗО, однако ему предоставили возможность выйти из изолятора под залог.