В понедельник, 16 августа, в аэропорту Кабула, откуда множество людей пытаются покинуть захваченный талибами Афганистан, американские солдаты открыли предупредительный огонь. После этого погибло несколько человек.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в силах безопасности.

Предупредительные выстрелы прозвучали, когда толпы людей вышли на взлетную полосу самолета. После этого, по информации источника издания, погибли люди. Как видно на кадрах с места событий, несколько человек неподвижно лежат на земле в аэропорту. В то же время в Пентагоне заявили, что их солдаты стреляли только в воздух.

Как сообщает агентство новостей AFP, из-за охватившего аэропорт хаоса из Кабула отменили все коммерческие рейсы. Новые власти призвали людей не спешить в аэропорт, пообещав всем безопасность.

Напомним, вчера, 15 августа, "Талибан" заявил о захвате Кабула и всей остальной территории страны. После этого президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай ушел в отставку и улетел из страны.

Между тем, украинский самолет вывез из захваченного Кабула граждан Украины, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и подданных королевства Нидерландов.

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