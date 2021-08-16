На выходных Украину потрясла неожиданная новость о смерти 48-летнего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его нашли застреленным на пороге своего дома.

Пока в полиции рассматривают три версии гибели: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Константин Павлов был избран мэром Кривого Рога в 2020 году. Он шел от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и победил на выборах кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика.

Теперь исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Александр Котляр из партии "Слуга народа".

В самоубийство Павлова ни его однопартийцы, ни его предшественник на посту градоначальника Кривого Рога не верят. При этом фактов, подтверждающих насильственную смерть, пока нет. А неофициально в полиции, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения, говорят, что склоняются к версии о самоубийстве, хотя мотив и непонятный.

"Страна" собрала все, что известно о смерти мэра спустя сутки, а также мнения украинских политиков и однопартийцев Павлова о случившемся.

Тело нашли на пороге. Обстоятельства смерти

15 августа тело Константина Павлова с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружил его помощник Андрей Гальченко около 16:00. Он приехал по просьбе обеспокоенной супруги, которая не могла дозвониться до мужа с утра.

Супруга и дети в этот момент находились на отдыхе. Увидев тело, он позвонил в полицию.

Павлов умер на веранде своего дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом было охотничье ружье - зарегистрированный карабин с патроном калибра 7,62.

Дом, в котором нашли тело Константина Павлова

Константин Павлов накануне отдыхал с женой на море. Он приехал в Кривой Рог 12 августа на празднование Дня независимости (должен был участвовать в поднятии флага). Семья осталась на море. В доме в день трагедии его родни не было.

Полиция выясняет обстоятельства смерти. Открыто уголовное производство по ст. 115 Украины (убийство). Но, кроме убийства, рассматривается еще две версии - самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Сегодня в Кривой Рог прибыла семья Павлова. Правоохранители опросят его родных. Изъятое оружие направили на экспертизу. Также полиция изучает записи с камер наблюдения.

"Страна" публиковала фрагмент видео с камеры наблюдения в доме. На нем видно, как Павлов ходит по комнате с оружием в руках, но самого момента выстрела на этих кадрах нет.

Также на видео мэр в тапках или шлепанцах. А на фото после гибели - в носках. То есть после хождения по комнате с автоматом и до выстрела на пороге он, получается, зачем-то переоделся.

Этого факта следствие пока не поясняет. Источник в полиции рассказал нам, что в распоряжении правоохранителей есть и полное видео, на котором понятно, что это самоубийство, так как никого больше в момент гибели дома не было.

"Сняли видео из камер наблюдения, где четко видно, как погибший мэр ходит по дому с ружьём, приставлял себе его к сердцу, примеряясь, отставляя и снова примеряя. Потом на видео видно, как он вставил один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Потом выстрелил. Попятился к выходу, упал. Есть видео, где он вываливается из входной двери".

Впрочем, подтвердить, так ли это на самом деле, может лишь видео, на котором будет видно, что происходило с Павловым в момент самого выстрела. Но его пока не предъявлено ни официально, ни неофициально.

Правда, есть видео момента выстрела, но оно снято снаружи дома. На нем в дверях не видно самого Павлова. То есть сам он себя убил или ему помогли - ясности до конца нет.

Реакция на смерть Павлова

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибшего. Он назвал это ужасной новостью и сообщил, что в ближайшее время соберет правоохранителей, чтобы заслушать отчет о расследовании.

Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, который поддерживал кандидатуру Павлова на выборах и был его другом, заявил, что не верит в версию с самоубийством.

"Зная, какие у него были отношения с женой, с сыном - он не мог этого сделать. Я в это не верю...", - сказал экс-мэр. По его словам, новость о смерти шокировала его.

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович также заявил, что не верит в самоубийство.

"Я требую от правоохранительных органов создание группы, которая в ближайшие дни ответит нам, кто убил Константина Павлова! Рассказы о самоубийстве -заведомая ложь!" - написал политик у себя на странице в Facebook.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко рассказал "Стране", что в последний раз разговаривал с Павловым в пятницу и он был в хорошем настроении.

"По голосу ничего не предвещало беды. Но мы ж не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе", - рассказал губернатор.