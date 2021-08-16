Крупнейшие авиакомпании мира пускают свои рейсы в обход воздушного пространства Афганистана
После того, как талибы установили контроль над всей территорией Афганистана, крупные авиационные компании меняют маршруты своих рейсов, чтобы не пролетать над этой страной.
Об этом пишет Reuters.
В частности, речь о британских авиалиниях British Airways, а также Virgin Atlantic, кроме того - об американской авиационной компании United Airlines (UAL.O). Маршрут поменяли для большей части рейсов, чей путь проходил через воздушное пространство Афганистана, они теперь пролетают над Ираном либо же Пакистаном.
Международные авиакомпании в последние годы более внимательно относятся к безопасности полетов над зонами, где разворачиваются конфликты. Причиной этому стали происшествия 2014 и 2020 годов: речь о сбитом над Донбассом самолета Malaysia Airlines, когда погибли 298 человек, а также сбитом иранскими военными лайнере МАУ, когда погибли 176 человек.
Напомним, "Страна" писала о том, что США и еще 60 стран выступили с заявлением по Афганистану и призвали обеспечить свободный выезд из страны.
Также мы сообщали, что в попытке уехать тысячи людей бегут к самолетам в аэропорту Кабула, звучат выстрелы.