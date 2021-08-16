Появилось видео с камер наблюдения дома погибшего мэра Кривого Рога
Появилось видео, снятое с камер видеонаблюдения, которые расположены дома у мэра Кривого Рога Константина Павлова, который погиб 15 августа. На данный момент рассматривается три версии его смерти: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.
Соответствующее видео обнародовал Тelegram-канал "Политика Страны".
Видео записано без звука и на нем указано время и дата - 14 августа (хотя трагедия произошло 15 числа, вероятно на камерах были сбиты настройки даты и времени) 17:28.
На кадрах видно мужчину, который ходит один по комнате, с телефоном и оружием в руках. Он смотрит в телефон и подходит к двери и долго там стоит. Но самого момента выстрела на данном видео нет.
Следующие кадры - время 18:45, виден вход в дом снаружи. Появляется дым и кошка резко убегает из дома, скорее всего это и был момент выстрела.
Напомним, 15 августа городского главу Кривого Рога Константина Павлова обнаружили застреленным на веранде дома. У следствия есть разные версии его смерти: суицид, убийство, неосторожное обращение с оружием.
Однако соратник Павлова Юрий Викул в версию с самоубийством не верит.
Также мы писали, что 16 августа президент Украины Зеленский соберетсиловиков Украины с докладами о смерти мэра Кривого Рога.