Появилось видео, снятое с камер видеонаблюдения, которые расположены дома у мэра Кривого Рога Константина Павлова, который погиб 15 августа. На данный момент рассматривается три версии его смерти: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.

Соответствующее видео обнародовал Тelegram-канал "Политика Страны".

Видео записано без звука и на нем указано время и дата - 14 августа (хотя трагедия произошло 15 числа, вероятно на камерах были сбиты настройки даты и времени) 17:28.

На кадрах видно мужчину, который ходит один по комнате, с телефоном и оружием в руках. Он смотрит в телефон и подходит к двери и долго там стоит. Но самого момента выстрела на данном видео нет.

Следующие кадры - время 18:45, виден вход в дом снаружи. Появляется дым и кошка резко убегает из дома, скорее всего это и был момент выстрела.

Напомним, 15 августа городского главу Кривого Рога Константина Павлова обнаружили застреленным на веранде дома. У следствия есть разные версии его смерти: суицид, убийство, неосторожное обращение с оружием.

Однако соратник Павлова Юрий Викул в версию с самоубийством не верит.

Также мы писали, что 16 августа президент Украины Зеленский соберетсиловиков Украины с докладами о смерти мэра Кривого Рога.