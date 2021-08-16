Трагические события развернулись в Афганистане после того, как талибы вчера взяли Кабул.

Единственным свободным от них местом остается аэропорт афганской столицы, откуда в спешном порядке улетают западные дипломаты и военные. А также бывшее афганское руководство.

За бортом - в прямом и переносном смысле - остались сотни людей, которые хотели бы улететь от новой власти, но их никто не берет. Афганцы, которые имеют основания опасаться за свою жизнь, цепляются за американские самолеты и взлетают с ними, падая потом на вниз и разбиваясь.

Солдаты армии США отгоняют их со взлетных полос выстрелами. Происходит настоящая трагедия, которая, видимо, для Афганистана только начинается.

Но главное - сегодня выход американских войск превратился в настоящее бегство, а союзников Америки в этой стране просто бросили.

И для Украины, которая считает себя союзником США в борьбе против России, это ставит тяжелые вопросы.

Что происходит сейчас в Кабуле

Город еще вчера был взят "Талибаном". Армия и полиция массово сдаётся новым хозяевам столицы. Все телеканалы перешли на трансляцию Корана о новостей о талибах.

Единственное место не под их контролем - аэропорт, который охраняется войсками НАТО. Оттуда идет спешная эвакуация сотрудников посольств и лояльных США афганцев.

Этому предшествовала следующая цепочка событий.

1. Утром воскресенья силы талибов приблизились к столице Афганистана. Но входить в нее не стали, призывая сдать им город, избежав кровопролития.

2. Днем президент страны Ашраф Гани улетел в неизвестном направлении. В Фейсбуке он сообщил, что не хочет кровопролития, поэтому решил покинуть Афганистан. Где он сейчас - непонятно, но ходили слухи, что он в Таджикистане или Узбекистане. Но обе страны это опровергли.

Также есть информация, что Гани с мешками денег улетел в Оман. Причем не все деньги удалось забрать с собой. Часть пришлось оставить в аэропорту.

Как бы то ни было, бегство президента означало по сути капитуляцию. Ни о каком сопротивлении не могло идти и речи, когда в критический момент (по слухам - на американском самолете) страну покинул ее глава.

3. После этого "Талибан" без препятствий вошел в столицу. Появилось видео его боевиков из президентского дворца.

Как сообщают из Кабула журналисты, сейчас в городе в целом спокойно.

Похоже, капитуляция полная.

Талибы обещают прощение тем, кто работал на американцев и против них, но в искренних этих заявлений верят далеко не все.

Катастрофа в аэропорту

Все районы города, кроме аэропорта, который находится в 12 километрах от Кабула и охраняется силами США и Британии, оказались под контролем исламистов.

На усиление охраны аэропорта брошены дополнительные силы американской и британской армий. Но факта капитуляции это не отменяет - по сути идет прикрытие бегство из страны.

Поэтому в аэропорту царит паника: улететь могут, понятное дело, не все. Все коммерческие рейсы отменены. Толпа один раз ворвалась на взлетно-посадочную полосу, пыталась взять штурмом самолет, и американские военные отгоняли ее выстрелами.

Позже телеканал "Аль Арабия" сообщил, что в аэропорту после стрельбы, которую открыли американские военные есть погибшие.

Также есть информация, что три человека пытались зацепиться за американский самолет, но при взлете сорвались и погибли. Фото мертвых тел на крыше домов Кабула публикуют в телеграм-каналах. Также появилось видео, как кто-то падает с взлетающего самолета.

На других кадрах видно, как военный вертолет США отгоняет афганцев со взлетной полосы. Люди привязывают себя к американским военно-транспортным самолетам, лишь бы улететь. Видимо, это они и падают вниз на предыдущем видео.

На другом видео можно посмотреть, как взлетает этот самолет. Он едет по полосе в окружении толпы афганцев, которые хотят улететь, но не могут. Некоторые забираются на корпус транспортника, чтобы потом рухнуть вниз и разбиться. Трагическое зрелище.

Пока взлетку отделили от желающих улететь афганцев колючей проволокой и охраняют ее вооруженные солдаты США.

Параллельно идет эвакуация посольств. Американцы спустили флаг со своего представительства и вывозят дипломатов. То же самое делают Германия, Франция, Канада и другие западные страны. Посольство же России заявляет, что получило от талибов гарантии безопасности - его персонал почти весь остается на месте. Как, кстати, и представительство Китая.

А вот эвакуация американцев была столь спешной, что они даже не успели как следует окопаться в аэропорту. И залегли на асфальте.

Украинское посольство в Афганистане физически находится не в Кабуле, а в таджикском городе Душанбе. Поэтому в эвакуации не нуждается. Но украинский самолет уже вывез из страны 79 человек - из них 8 украинцев.

Но в целом складывается картина не просто эвакуации - а лихорадочного бегства США, их западных партнеров и лояльных к ним граждан Афганистана.

С последними, правда, не все так гладко - судя по кадрам попыток штурма самолетов, их вывозят в последнюю очередь. А вчера Госдепартамент США посоветовал афганцам, которые не смогли покинуть Кабул, спрятаться дома, заполнить онлайн-форму на эвакуацию и ждать дальнейших инструкций.

Но понятно, что это слабое утешение для тех, кто сотрудничал с американскими властями. Вряд ли этих людей смогут массово вывезти из страны.

И начнутся ли теперь массовые репрессии или резня - зависит от новых хозяев Афганистана. Пока что талибы проявляют миролюбие и стараются представить себя сторонниками бескровного перехода власти. Цель - получить международную легитимизацию. Но к этим планам мы еще вернемся.

Почему талибы победили так быстро?

Еще после озвучивания решения вывести войска до сентября, президент США Джо Байден заявлял, что афганские вооруженные силы смогут сдержать натиск талибов.

Правда, уже тогда руководство страны начало паниковать из-за ухода американцев. Видимо, понимая, что ничего общего с реальностью слова Байдена не имеют.

Наступление "Талибана" показало, что за 20 лет оккупации американцы так и не смогли создать в Афганистане нормальные силы безопасности. Несмотря на то, что потратили на эти цели 86 миллиардов долларов.

Это гигантские средства. Сопоставимый по населению с Украиной Афганистан получал от американцев по 4,3 миллиарда в год. Киеву же каждый год выделяют по 200-300 миллионов долларов на военную помощь. В пятнадцать раз меньше.

Почему даже при таких затратах на местную армию, она стала разбегаться при появлении "Талибана"?

Западные СМИ уже пишут о повальной коррупции в афганских вооруженных силах. Французская газета Le Mond сообщает, что местные генералы получали ассигнования на "мертвые души" - батальоны, которые существовали только на бумаге.

"46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом", - такие цифры передал газете Le Mond источник в дипломатических кругах. Издание пишет, что на деле из 350 тысяч номинального состава вооруженных сил реально могло воевать чуть больше половины.

Правда, говоря о коррупции в армии и полиции, западные эксперты не пишут, почему все бросились "осваивать" натовские деньги и не занимались реальным укреплением обороны.

С одной стороны надеялись, конечно, что реально воевать будет американская армия. И никто не ожидал, что Штаты решат просто взять и уйти.

С другой, крах вооруженных сил Афганистана показал, что массовой поддержки в обществе прозападное правительство не имеет. За двадцать лет американского господства в Афганистане как-то подзабылось, что это была классическая оккупация.

История страны говорит нам о том, что местное население редко соглашается с таким положением дел. И всегда поддерживает полевых командиров против центральной власти, которая впала в зависимость от иностранцев - будь то Москва или Вашингтон.

Еще обсуждается конспирологическая версия, что быстрая победа Талибана - это будто бы стратегия США на дестабилизацию соседних регионов.

Появление нового радикально-исламского "эмирата" в чувствительных зонах России и Китая в теории сулит им немало проблем. "Зеленое пламя" может из Афганистана перекинуться на бывшие советские республики Средней Азии, что заставит Москву и Пекин тратить ресурсы на противостояние этим тенденциям у своих границ. Тогда как раньше их тратили американцы: на войну спустили почти триллион долларов за 20 лет.

Уже говорят о том, что "Талибан" получит все оружие, которое было в распоряжении афганской армии. И это похоже на то, как взращивали ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Впрочем, судя по спешной эвакуации из Кабула, если такие расчеты и были, то с ними явно что-то пошло не так. Будь "договорняк" в силе, выход выглядел бы более организованным и менее болезненным для реноме сверхдержавы №1. А вот натуральное бегство из Афганистана бьет по имиджу США в мире и по позициям Джо Байдена внутри страны.

Республиканцы и трамписты уже раскручивают тему "позорного бегства" из Афганистана. К ним присоединяются и голоса из демократического лагеря. И критиковать Байдена за это поражение будут еще долго. Трамп назвал ситуацию в Афганистане "одним из величайших поражений в истории США" и призвал Джо Байдена уйти в отставку.

Россия же и Китай на этом фоне как раз активизировались - они ведут интенсивные переговоры с "Талибаном", который заинтересован в стабилизации своей власти и пока проявляет дружелюбие к Москве и Пекину. Заверяя, что никакой исламской экспансии не будет - да и в самом Афганистане очень много проблем.

То есть не исключено, что новый режим еще долго будет разбираться с внутренней повесткой и не скоро займется внешними вопросами. Более того, Россия и Китай надеются за это время договориться о мирном сосуществовании с "Талибаном" и надолго снять угрозы, исходящие от радикалов.

Показателен в этом смысле эпизод с посольствами обеих стран, которые не стали эвакуироваться и остались в Кабуле. Уже здесь видно, кто перехватывает дипломатическую инициативу в отношениях с новым Афганистаном. И это пока явно не Запад.

Что значит победа талибов для Украины?

Опыт Афганистана для Украины крайне показателен по многим параметрам.

Украинское руководство требует от американцев больше денег и военной помощи, чтобы противостоять "республикам" Донбасса и России. Но, как видно из афганской ситуации, это тупиковый путь.

Даже несмотря на гигантские ресурсы, потраченные в этой стране, американцы не добились ни победы над своими противниками, ни укрепления своих союзников.

Особенно сильно пострадают рядовые афганцы, которые пошли работать на Штаты или подчиненные им органы власти Афганистана. Им вообще никто не гарантирует сохранения свободы и жизни.

В Украине же, как мы уже доказывали выше, США тратят несоизмеримо меньше денег, чем в Афганистане.

Пример Афганистана показал, что надеяться с американской помощью военным путем решить вопрос Донбасса и тем более Крыма - по меньшей мере наивно.

При этом Кабул еще с 2012 года имел статус основного союзника США вне НАТО. Этого статуса Украина добивается уже давно (и не исключено, что получит его). Но, как видим, даже официальное признание союза с американцами не гарантирует, что в ключевой момент они не "сольются".

Причем, бросая всех тех, кто был им лоялен.

Также поведение США в Афганистане ставит перед Украиной вопрос о том нужно ли выполнять многочисленные требования Вашингтона по усилению внешнего управления (по передачи контроля над судами и госкомпаниями, например). В Афганистане вообще было внешнее управление тотальным. Но оно не привело к созданию эффективного государственного аппарата. Наоборот - отучило афганцев принимать самостоятельные решения и приучило полностью полагаться на американцев.

Афганские уроки для Украины анализирует главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Много видел рассуждений на тему, как американцы, "кинув" своих кабульских подопечных, лихо закрутили многоходовку – обнулили свои траты на Афганистан, вывели оттуда силы (которые будут использованы на более приоритетных направлениях), оставили головную боль всем окружающим Афганистан странам, включая Китай и Россию.

Может быть такой резон и был у Вашингтона.

Но только эффект, который жуткие кадры из кабульского аэропорта оказывают на весь мир, перевешивают всю эту логику.

Кадры эти говорят вполне четко – "американцам верить нельзя", "американцы кинут", "на американцев надежды нет".

В том числе это уже обсуждается и в Украине, но только в своем преломлении: "американцы нас сдадут".

Хотя, на самом деле, и до падения Кабула мало у кого были иллюзии, что в случае, например, начала полномасштабной войны с Россией, США по-серьезному впишутся за Украину.

И как минимум один урок из событий в Афганистане украинским властям однозначно стоит вынести. Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины.

Типа обострения на Донбассе для срыва "Северного потока-2". Или посылки военных кораблей к берегам Крыма. Или операций вроде заманивания вагнеровцев в Киев.

Потому что ответка, как показал события весны, может быть очень мощной.

И помощь от американцев вряд ли будет более существенной, чем сейчас в Кабуле. Ну, может быть, пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров.

Не втягиваться в провокации – это программа-минимум. В целом уже пора прийти к выводу, что главный в последние 7 лет геополитический бизнес Украины – торговля созданием проблем для России не только теряет рентабельность (из-за перемен в настроениях на Западе), но и становится предельно опасным".