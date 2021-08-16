В аэропорту столицы Афганистана - Кабула - второй день наблюдается жуткий хаос. После того как талибы получили полный контроль над всей страной, тысячи людей хотят покинуть ее.

Видео происходящего опубликовано в социальных сетях.

Ситуация остается напряженной со вчерашнего дня, 15 августа, и до сих пор. Толпы людей бегут по летному полю. При этом звучат выстрелы: аэропорт еще находится под контролем американских военных, и они стреляют в воздух, чтоб остановить бегущие к самолетам толпы. Но это не помогает, и люди буквально штурмуют самолеты.

Напомним, вчера, 15 августа, талибы заявили о взятии под контроль столицы Афганистана - Кабула, а также всей остальной территории страны. После этого президент Афганистана ушел в отставку и улетел в Ташкент. Он заявил, что не хотел кровопролития при захвате Кабула.

Также мы писали о том, что Блинкен заявил, что США добились своих целей в Афганистане несмотря на победу Талибана. Также госсекретарь США по-прежнему считает, что смысла поддерживать американское военное присутствие в Афганистане нет.