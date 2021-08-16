После того, как боевики "Талибана" заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана, более шестидесяти стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали талибов обеспечить возможность cвободного и безопасного выезда из страны для всех желающих.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

К этому заявлению США присоединились Украина, Франция, Британия, Италия и ряд других государств. В нем речь идет, что ситуация с безопасностью в стране резко ухудшилась, поэтому обе стороны конфликта должны способствовать тому, чтобы все люди вне зависимости от гражданства имели возможность выехать из страны.

Также в заявлении сказано о том, что нужно оставить открытыми дороги, аэропорты и пункты пропуска на границе.

Напомним, 15 августа "Талибан" взял под контроль афганскую столицу Кабул и заявил о том, что теперь захвачена вся страна. Президент Афганистана вылетел в Таджикистан после взятия Кабула талибами.

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