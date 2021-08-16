В понедельник, 16 августа, появились актуальные данные о положении дел на ковидном фронте Украины. Итак, по состоянию на 08.10 общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 417 человек.

Напомним, что вчера, 15 августа в стране было официально сообщено о 695 новых случаях заражений. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки упало на 278 человек.

Умерли за отчетные сутки 14 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 269 человек - Ред.).

О новых инфицированных сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 248 человек (с начала эпидемии в стране уже 2 197 075 человек побороли грозную инфекционную болезнь - Ред.).

Среди новых зараженных 31 ребенок и 10 медработников.

Статистика новых случаев заражения за минувшие сутки выглядит так: в Одесской области выявлено 47 новых зараженных, в Винницкой области - 35 человек, в Сумской - 32 и в Херсонской области 30 человек.

В Киеве же, за сутки, коронавирус в крови выявили у 59 человек.

В мире же, по последним данным университета Джона Хопкинса, на утро 16 августа отмечено уже 207 162 586 зараженных с момента начала пандемии. Тройка мировых лидеров по числу заболевших выглядит так - США, Индия, Бразилия. На четвертом месте - Франция, а на пятом - Россия.

Ранее "Страна" сообщала, что британская газета обвинила власти Китая в тайной сделке с ВОЗ в истории с расследованием истоков происхождения нового коронавируса.

Также источники журналистов-расследователей утверждают, что официальный Пекин имеет немалое влияние на ВОЗ, что и послужило публикации благоприятного отчета о естественном происхождении коронавируса СOVID-19.

Также мы рассказывали, что власти США ужесточают антиковидные правила. Те, кто не получил прививку подвергаются в той или иной степени дискриминации. Таких людей могут перестать пускать в рестораны и спортзалы, кроме этого для них будет введен и ряд других ограничений.