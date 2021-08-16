Маленькое островное государство в Карибском море, Гаити, отчаянно сражается с последствиями мощного удара стихии. В минувшую субботу, 14 августа, здесь произошло сильное землетрясение (по оценкам служб наблюдения его магнитуда составила 7,2 балла - Ред.). Землетрясение вызвало масштабные разрушения и привело к многочисленным человеческим жертвам.

Так, по последним данным на утро понедельника 16 августа, число погибших на Гаити достигло отметки в 1 297 человек. Об этом заявили в службе гражданской обороны страны, как передает РИА "Новости" со ссылкой на AFP.

Число раненых также резко выросло за два дня. Теперь в экстренной медицинской помощи нуждаются 5 700 человек, и это число продолжает расти. Также местные власти считают, что число погибших под завалами тоже еще не окончательное.

США уже отправили в Гаити отряды спасателей и соответствующее оборудование. Кроме этого, еще ряд стран готовы прийти на помощь карибскому государству.

Ранее "Страна" сообщала, что и в среднеазиатском регионе произошло мощное землетрясение. Наиболее сильно от удара стихии пострадал Таджикистан, есть погибшие.





