В Афганистане пала законная власть, в Кабул вошли отряды движения "Талибан", которые уже объявили о том, что многолетняя война в этой мусульманской стране окончена. После решения администрации Байдена вывести из страны свой воинский контингент, триумфальный марш талибов по стране был только делом времени.

Страны западной коалиции в срочном порядке закрывают свои посольства и выводят из страны свои воинские части, дипломатический и гражданский персонал.

45-й президент США Дональд Трамп по этому поводу выступил с резкой критикой в адрес своего преемника на посту хозяина Белого дома.

По мнению Трампа, политика Джо Байдена потерпела полный крах и уход США из Афганистана по сути является "легендарным и одним из величайших поражений в истории США", как передает агентство РИА "Новости".

Также Дональд Трамп заявил, что логичным продолжением этой печальной истории должна стать отставка Джо Байдена с поста лидера США.



Сам Трамп не видит в этом большой проблемы для страны, и повторил свой привычный и традиционный пассаж о том, что выборы президента Байден выиграл с махинациями.

Напомним, "Страна" в аналитическом материале "День "не победы" выясняла, к чему приведет поражение Америки в Афганистане и такой тревожный триумф "Талибана".



