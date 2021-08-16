Представитель политического офиса талибов заявил, что война в Афганистане окончена и что тип правления и форма нового режима скоро станут ясны.

Об этом сообщил телеканалу Al Jazeera TV, передает Reuters.

Сообщается, что два высокопоставленных командира талибов в Кабуле заявили, что боевики взяли под контроль президентский дворец.

Также Аль-Джазира показала кадры, на которых, по ее словам, во дворце находились командиры Талибана с десятками вооруженных боевиков.

Талибы заявили, что они также взяли под свой контроль большинство районов на окраинах Кабула.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, подразделения движения Талибан вошли в столицу Афганистана - Кабул, а поддерживаемый Западом президент Ашраф Гани покинул страну.

После бегства президента Гани управление Афганистаном перешло совету с Карзаем и Абдуллой во главе.

Однако представители талибов заявили, что стремятся к полной власти и что переходного правительства в Афганистане не будет.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько украинцев успели эвакуировать из Афганистана.