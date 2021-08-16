В воскресенье, 15 августа, с территории Кабула в Афганистане эвакуировались более 30 граждан Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере.

По его словам, из-за роста насилия в Афганистане украинские власти активизировали усилия для безопасного возвращения украинцев домой. Сегодня из Кабула эвакуировали более 30 украинцев.

Напомним, широкомасштабное наступление талибов началось 6 августа, когда они заняли первые крупные города в Афганистане. К 15 августа подразделения движения Талибана установили контроль над фактически всем Афганистаном, несмотря на авиаудары США.

В воскресенье представители "Талибана" заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Все семь корпусов афганской армии капитулировали.

Днем в воскресенье, 16 августа, легитимный президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул пределы государства. Он отправился в Таджикистан, но оттуда направится в третью страну. Вместе с ним покинули Афганистан советник по нацбезопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, к чему приведет поражение США в Афганистане и триумф "Талибана".