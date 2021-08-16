Вместо Таджикистана в Узбекистан. Президент Афганистана объяснил причины бегства из страны
В воскресенье, 15 августа, президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай, в отличие от многих афганцев, успешно прибыл из Кабула в Ташкент. В столицу Узбекистана вместе с ним прилетели жена и советники.
О прибытии Гани в Ташкент сообщает влиятельное катарское издание Al Jazeera.
При этом высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел сообщал агентству Reuters, что Гани уехал в Таджикистан.
По словам Гани, подразделения талибов готовились к атаке Кабула, и он решил уйти в отставку для предотвращения кровопролития в столице.
Также катарские журналисты описали массовые очереди в банках в Кабуле. Люди массово пытаются снять деньги.
"Всего несколькими днями ранее военная оценка США показывала, что до того, как столица окажется под давлением талибов, пройдет месяц", - сообщается в статье катарского издания.
Как сообщала "Страна", появились видео бегства военных и гражданских из столицы Афганистана. По данным журналистов, в аэропорту Кабула находятся толпы людей, пытающихся улететь. При этом коммерческие рейсы из Кабула уже отменены.
Ранее стало известно, что талибы решили взять власть в Афганистане без т.н. "переходного правительства".