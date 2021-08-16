В воскресенье, 15 августа, президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай, в отличие от многих афганцев, успешно прибыл из Кабула в Ташкент. В столицу Узбекистана вместе с ним прилетели жена и советники.

О прибытии Гани в Ташкент сообщает влиятельное катарское издание Al Jazeera.

При этом высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел сообщал агентству Reuters, что Гани уехал в Таджикистан.

По словам Гани, подразделения талибов готовились к атаке Кабула, и он решил уйти в отставку для предотвращения кровопролития в столице.

Также катарские журналисты описали массовые очереди в банках в Кабуле. Люди массово пытаются снять деньги.

"Всего несколькими днями ранее военная оценка США показывала, что до того, как столица окажется под давлением талибов, пройдет месяц", - сообщается в статье катарского издания.

Как сообщала "Страна", появились видео бегства военных и гражданских из столицы Афганистана. По данным журналистов, в аэропорту Кабула находятся толпы людей, пытающихся улететь. При этом коммерческие рейсы из Кабула уже отменены.

Ранее стало известно, что талибы решили взять власть в Афганистане без т.н. "переходного правительства".