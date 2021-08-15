В Центре общественного здоровья рассказали, как уберечь детей от перегреваний в жару.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

Медики рассказали, что во время жары детский организм может пострадать от перегрева, особенно от длительного нахождения на улице в жаркую погоду, во время активных физических нагрузок. Поэтому родителям важно планировать активности с учетом жары.

Как пояснили в ЦОЗ, тепловой удар является патологическим состоянием организма, обусловленным общим перегревом организма. Солнечный удар - разновидность теплового удара, возникающая в результате прямого воздействия солнечных лучей на голову.

Сообщается, что тепловой удар у ребенка может произойти, если он одет слишком тепло, пьет мало жидкости, или имеет избыточный вес. Кроме того, тепловой удар может возникнуть и в помещении, если там жарко и душно.

Прогулки под солнцем с непокрытой головой могут привести к солнечному удару.

Как правило, симптомы перегревания таковы: вялость, сильное потоотделение, головокружение, жажда, повышение температуры тела и т.

Тепловой удар опаснее, поэтому важно сразу же вызвать экстренную медицинскую помощь.

Симптомы теплового удара: обморок, судороги, температура тела выше 39 °C, кожа красная горячая и сухая, пульс сильный и ускоренный, когнитивные нарушения, дезориентация и тому подобное.

Пока не приедет врач, нужно переместить ребенка в прохладное место, снять лишнюю одежду и охладить тело, например, с помощью мокрого полотенца, пока кожа не станет менее горячей или пока не приедет врач. Также детям нельзя давать лекарства или тонизирующие средства, например, крепкий чай или кофе, во время теплового удара.

Напомним, ранее украинцам объяснили, чем опасен тепловой и солнечный удар и как помочь пострадавшему.

Также сообщалось, что медики сообщили, сколько украинцев пострадали от укусов змей жарким летом.