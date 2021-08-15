Ещё подробности от источников в полиции по смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

"Сняли видео из камер наблюдения, где четко видно, как погибший мэр ходит по дому с ружьём, приставлял себе его к сердцу, примеряясь, отставил и снова примеряя. Потом на видео видно, как он вставил один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Потом выстрелил. Попятился к выходу, упал. Есть видео, где он вываливается из входной двери. На курке его палец, смывы, пороховые газы, баллистика. Сосед услышал выстрел в 6:37 утра. Экспертиза показывает, что смерть наступила где-то в это же время", - рассказал источник "Страны".

Напомним, ранее сообщалось, что полиция рассматривает три версии смерти Константина Павлова. Среди них были убийство, самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием.

Тело Павлова было найдено сегодня на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом лежало оружие.

Как мы писали, кресло погибшего мэра Кривого Рога Павлова займет "слуга народа" Котляр.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как жил и умер мэр Кривого Рога.