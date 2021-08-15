Замглавы Республиканской партии в Палате представителей парламента США Стив Скализ (штат Луизиана) назвал происходящее в эти минуты в Афганистане - полным провалом внешней политики Белого дома. Он сравнил ситуацию с повторением событий Вьетнамской войны и авральной эвакуацией американцев из столицы Южного Вьетнама - Сайгона.

Об этом Скалис заявил в воскресенье, 15 августа в эфире телеканала CBS, сообщает ТАСС.

Он предположил, что либо президента Джозефа Байдена "очень сильно ввели в заблуждение его собственные спецслужбы (о чем писали в самих США - Ред.), либо же он сознательно вводил в заблуждение американский народ".

"Такое впечатление, что многие в спецслужбах Байдена чудовищно неверно оценили ситуацию, я думаю, что впоследствии будет много вопросов по поводу того, почему еще пару недель назад они говорили совершенно противоположное тому, что мы видим сейчас в Афганистане", - продолжал республиканец.

По данным CNN, на вертолетах Пентагона экстренно эвакуировались в аэропорт Кабула сотрудники посольства США.

"Это действительно (...) сигнал для наших противников в мире, которые наблюдают за происходящим", - считает конгрессмен. "Они видят, как легко было захватить районы, про которые президент говорил, что этого не произойдет. Но это произошло", - сказал Стив Скализ.

"Страна" сообщает, что началось в аэропорту и на границах Афганистана после коллапса центрального правительства.

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Госсекретарь США Блинкен в этот же день заявил, что Вашингтон добился своих целей в Афганистане, несмотря на поражение президента Ашрафа Гани от талибов.