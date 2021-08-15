Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беловежская пуща случайно стала местом, в котором распался Советский Союз.

Об этом он сказал в фильме Наили Аскер-заде "ГКЧП. 30 лет спустя", который показали на канале "Россия-1".

По его словам, Беловежская пуща случайно стал местом развала СССР, продемонстрировав "безмозглость и неспособность" руководства управлять страной.

При этом он заявил, что ответственными за распад Союза считает первого президента России Бориса Ельцина, а также первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Как известно, 19 августа 1991 года произошел августовский путч, во время которого представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), основной целью которого было не допустить ликвидации Советского Союза. По приказу комитета в Москву и столицы союзных государств были введены войска и бронетехника. Президент РСФСР Борис Ельцин объявил действия ГКЧП попыткой государственного переворота. Однако она провалилась из-за массовых гражданских протестов.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Беларусью, Россией и Украиной было подписано соглашение, где констатировалось прекращение существования СССР.

Напомним, ранее мы писали, что Леонид Кучма признался, что украинцев обманывали перед распадом СССР.

Также сообщалось, что Путин подписал законы о запрете отождествлять роль СССР и нацистской Германии и показывать атрибутику нацистов.

