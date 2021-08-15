"Страна" приехала к дому, где нашли погибшим мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело Павлова уже увезли в Днепр на экспертизу.

На месте гибели городского головы Кривого Рога в селе Вольное работают сотрудники криминалистической экспертизы и лаборатории.

Дом оцеплен, внутри работают правоохранители. На территорию посторонних не пускают.

По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, тело Павлова нашел его друг на пороге его собственного дома. Рядом лежало огнестрельное оружие, которое официально зарегистрировано на Константина Павлова.

По информации источников "Страны", в данный момент проводят анализ камер видеонаблюдения. На них якобы зафиксировано, что Павлов сам приставил ружье к стене и выстрелил себе в грудь.

Официально эту информацию правоохранители пока не подтверждают.

Около 23.00 на месте происшествия закончила работать группа криминалистов. На улице, где размещён дом Павлова, очень темно - умышленно выключили освещение. Работает лишь два фонаря на всю улицу.

Скоро к дому Павлова должна приехать его жена. Ее здесь ждут с 6 вечера, но до сих пор она не появилась. На вопросы "Страны", откуда добирается вдова погибшего, отвечают уклончиво - конкретного места не называют, говорят лишь, что она возвращается с отдыха.

Ранее "Страна" сообщала, что главной версией гибели мэра Кривого Рога Павлова стал суицид, а также о том, что следствие рассматривает три версии гибели городского головы Кривого Рога.

А сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович (Павлов выдвигался от этой политсилы) заявил, что не верит в версию о самоубийстве.

Также сообщалось, что кресло погибшего мэра Кривого Рога Павлова займет "слуга народа" Котляр.