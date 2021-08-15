К вечеру воскресенья, 15 августа тысячи людей продолжают пытаться всеми способами выбраться из Афганистана вообще и постепенно занимаемого талибами Кабула - в частности.

Дороги в Кабуле были запружены автомобилями, велась экстренная эвакуация посольств западных стран. При этом сообщается, что талибы дали гарантии безопасности дипломатам России и Ирана.

Посол США был доставлен в аэропорт Кабула вместе со спущенным американским флагом, снятым с местного посольства. Безопасность в аэропорту Афганистана пока обеспечивают помогающие эвакуации американские военные, а также немецкий спецназ.

Появились сообщения об обстреле аэропорта, где сейчас находятся тысячи людей. Коммерческие рейсы полеты в Кабул уже прекратили и эвакуироваться можно лишь на военных бортах.

Ранее на рейс из Кабула в Стамбул, по данным из соцсетей, пытались улететь около 1000 человек при 300 посадочных местах. По данным сайта flightradar24, за другим рейсом, Кабул-Исламабад в режиме реального времени следили 6788 человек.

Афганские военные из окружения маршала Дустума, ранее направленного для удержания Мазари-Шарифа, в его кортеже прибыли на границу Узбекистана, но туда их не пропустили. Самому маршалу выехать все же удалось, но его кортеж не пропустили и он был брошен, а затем разграблен.

Ранее днем из Афганистана улетел президент Гани с супругой и ближайшими советниками.

Как сообщала "Страна", посол США экстренно доставлен в аэропорт Кабула, также туда эвакуированы сотрудники посольства США. Находившимся на территории посольства гражданам США рекомендовали найти убежище.

В этот же день госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон добился своих целей в Афганистане несмотря на победу Талибана.