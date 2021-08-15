Вечером в воскресенье волонтеры нашли ребенка, который потерялся на Говерле.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Там рассказали, что ребенок, который потерялся в субботу на Говерле был найден сегодня в 19:27. Его нашли волонтеры на маршруте в сторону горы Кукул.

Также спасатели ГСЧС уточнили, что ребенок был найден живым. По предварительным данным, это именно потерявшийся Алеша Стефанцев, однако эти данные еще проверяются.

По данным спасателей, ребенка нашли на горе Большая Космецтка в двух километрах на границе с Закарпатьем.

К поискам были привлечены 245 человек и 7 собак, а также 25 единиц техники и квадрокоптер.

Напомним, в субботу, 14 августа, в Ивано-Франковской области при подъеме на самую высокую гору Украины Говерлу потерялся ребенок. Инцидент произошел около семи вечера. Группа из шести туристов из города Коломыя поднимались по зеленому маршруту на Говерлу, у поселка городского типа Ворохты от них отстал ребенок 2015 года рождения.

Также мы рассказывали, что в начале января в Карпатах спасатели госслужбы отыскали и сопроводили в безопасное место потерявшегося мужчину.