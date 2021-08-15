В южной части Тихого океана на глубине около 1066 метров ученые нашли земельный участок размером два миллиона квадратных миль, что почти в два раза больше Австралии.

Об этом пишет Businessinsider.

Специалисты из Новой Зеландии не могут договориться о том является ли эта затонувшая земля, которую в 2017 году назвали Зеландия, континентом. Но недавно ученым все же удалось получить новые сведения, которые подтверждают эту гипотезу.

Несмотря на то, что определение континента – это спорный вопрос, ученые во главе с Ником Мортимером считают, что у континента есть чётко определённые границы. Он должен занимать площадь более миллиона квадратных метров, а также быть приподнятым над дном океана и обладать континентальной корой толще, чем океаническая.

Всё же одному пункту Зеландия не соответствовала – возрасту. Ученые выяснили, что наиболее старые её образцы датируются 500 миллионами лет. Однако другие континенты старше Зеландии более чем в 2 раза.

Тем не менее, новое исследование ученых показало, что прошлые оценки оказались неточными. Часть затонувшей земли, происхождение которой пока неизвестно, всё же оказалась вдвое старше, чем считали геологи.

Поэтому один из исследователей из Новой Зеландии сказал, что больше не сомневается, что живет на отдельном континенте.

Напомним, ранее ученые предупредили о возможном климатическом кризисе из-за потери стабильности Гольфстрима.

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