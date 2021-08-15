Новые подробности гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

"По результатам осмотра трупа сотрудником СМЭ, предварительная версия суицид", - сообщил "Стране" губернатор Днепропетровской области Резниченко.

"Работают криминалисты, ДСР доступ к камерам ещё не получила", - сказал Резниченко.

При этом, по словам губернатора, в последний раз, когда они разговаривали в пятницу, погибший мэр был в хорошем настроении.

"Мы обсуждали тарифы, газ, по голосу ничего не предвещало беды. Но мы ж не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе", - сказал Резниченко.

Напомним, тело Павлова обнаружили сегодня на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом с ним нашли ружье. Ранее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что пока не понятно убийство это или самоубийство.

В то же время сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова.

По данным источника "Страны" в МВД, с момента выстрела погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов успел пройти 10 метров.

Ранее мы подробно писали о том, как жил и умер мэр Кривого Рога.