В воскресенье, 15 августа в пригородах Иерусалима продолжаются масштабные лесные пожары. Власти уже эвакуировали жителей пяти поселений: Рамат-Разиэль, Бейт-Меир, Кирьят-Йеарим, Шореш, Шоева.

Пожарные самолеты продолжают попытки локализовать очаги возгорания, но пока безрезультатно, передает портал "Дежурный по Израилю".

Пожарные говорят, что речь о самом крупном пожаре в районе Иерусалима за многие годы.

Также видео произошедшего публикуются в израильских телеграм-каналах.

Уровень пожарной опасности растет и в Украине с повышением температуры воздуха. Она уже в дневное время превышает +30 С. Категорически запрещено выкидывать окурки или тлеющие спички в траву. Также нельзя оставлять незалитыми водой угли после шашлыков и делать их на мангале без изолированного от окружающей поверхности земли днища.

Как сообщала "Страна", пожарные Украины спасли от огня два села в Греции. Наши спасатели боролись с огнем рядом со Спатари. Огонь охватил подходы к населенному пункту и соседнему селению Метохи. Там находились 27 домов, 33 хозпостройки, зернохранилище и приют для собак.

Граждан Украины попросили не посещать горящие районы Греции и Северной Македонии.

Напомним, что третий день подряд число заражений COVID-19 в Украине превышает планку в 1 000 человек.