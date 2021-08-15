Как не заболеть норовирусом. Фото: Pixabay

С января текущего года в нашей стране было зафиксировано уже пять вспышек норовирусной инфекции, от которой пострадали 69 человек, большая часть из которых дети.

Об этом сообщила пресс-служба Центра охраны здоровья на своей странице в Facebook.

Как рассказали медики, норовирус - это острое инфекционное заболевание, которое передается с помощью фекально-орального механизма. Во время заболевания проявляется острый гастроэнтерит и дегидратация.

Кроме того, медики рассказали, что норовирусы являются причиной 6-17 процентов случаев острых кишечных инфекций.

Чтобы избежать заражения вирусами врачи рекомендуют придерживаться следующих советов:

  • проводить термическую обработку пищи при температуре 85 градусов Цельсия ;
  • перед принятием пищи рекомендуется мыть мылом руки;
  • употреблять только кипяченую или покупную воду в бутылках;
  • не пить воду из открытых источников.

Также медики призывают, что в случае заражения кишечной инфекцией необходимо вовремя обратиться за медицинской помощью. 

Пост ЦОЗ в Facebook

Напомним, ранее медики сообщили, сколько украинцев пострадали от укусов змей жарким летом.

Также сообщалось, что медики напомнили украинцам пять шагов безопасного питания, чтобы не подхватить кишечную инфекцию.

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