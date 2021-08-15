С января текущего года в нашей стране было зафиксировано уже пять вспышек норовирусной инфекции, от которой пострадали 69 человек, большая часть из которых дети.

Об этом сообщила пресс-служба Центра охраны здоровья на своей странице в Facebook.

Как рассказали медики, норовирус - это острое инфекционное заболевание, которое передается с помощью фекально-орального механизма. Во время заболевания проявляется острый гастроэнтерит и дегидратация.

Кроме того, медики рассказали, что норовирусы являются причиной 6-17 процентов случаев острых кишечных инфекций.

Чтобы избежать заражения вирусами врачи рекомендуют придерживаться следующих советов:

проводить термическую обработку пищи при температуре 85 градусов Цельсия ;

перед принятием пищи рекомендуется мыть мылом руки;

употреблять только кипяченую или покупную воду в бутылках;

не пить воду из открытых источников.

Также медики призывают, что в случае заражения кишечной инфекцией необходимо вовремя обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ранее медики сообщили, сколько украинцев пострадали от укусов змей жарким летом.

Также сообщалось, что медики напомнили украинцам пять шагов безопасного питания, чтобы не подхватить кишечную инфекцию.