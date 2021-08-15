На территории Кот-д'Ивуара впервые за 25 лет зафиксировали заражение лихорадкой Эбола. Зараженный человек приехал из Гвинеи.

Об этом сообщает издание France 24.

Сообщается, что это был единственный случай в стране, которая известна как Берег слоновой кости. Как выяснилось, заразилась восемнадцатилетняя девушка, которая вернулась из Гвинеи.

В институте Пастера подтвердили наличие болезни, которая вызывается смертоносным вирусом Эбола. Его нашли в образцах у пациентки, госпитализированной в Абиджан после прибытия из Гвинеи.

Как рассказали в ВОЗ, согласно первым исследованиям, пациентка ехала на автомобиле в Абиджан. Она вернулась 12 августа. В данный момент девушка проходит лечение.

Ebolavirus (эболавирус, вирус Эбола или вирус Эбола) - род вирусов из семейства филовирусов (Filoviridae), вызывающих геморрагическую лихорадку Эбола у высших приматов. Морфологические признаки эболавирусов схожи с вирусом Марбург, также принадлежащим семейству филовирусов и вызывающим подобное заболевание. Вирусом Эбола могут называть конкретного представителя рода - чаще всего Zaire ebolavirus, который выделили первым из рода в 1976 году в бассейне реки Эбола в Заире, от чего и образовалось название

Напомним, в июне Всемирная организация здравоохранения заявила об окончании вспышки эболы на территории Гвинеи.

Там объявили эпидемию эболы еще в середине февраля после того, как три человека умерли в результате заболевания, а еще у четверых выявили положительные результаты теста.

Также мы рассказывали, что в прошлом году новая вспышка лихорадки Эбола в Конго убила почти пять десятков человек.

Кроме того, сообщалось, что обнаруживший Эболу ученый нашел новую смертоносную болезнь в Конго.