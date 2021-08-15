В понедельник, 16 августа, украинский президент Владимир Зеленский собирается провести совещание с главами правоохранительных органов после гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Также он заявил, что будет держать дело на личном контроле.

Об этом глава государства написал на своей странице в Телеграме.

По его словам, завтра он заслушает доклады правоохранителей по первым результатам расследования обстоятельств смерти Павлова. При этом Зеленский добавил, что будет держать расследование под личным контролем, а также будет настаивать на регулярных отчетах правоохранителей.

Ранее сообщалось, что Зеленский выразил искренние соболезнования родственникам погибшего мэра.

Напомним, о смерти Павлова стало известно сегодня. Его тело было найдено на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом с телом лежало охотничье ружье. По словам губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, пока не понятно убийство это или самоубийство.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как жил и умер мэр Кривого Рога Константин Павлов.