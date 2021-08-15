К вечеру воскресенья, 15 августа посла США в Афганистане, а также послов ряда западных стран, доставили из Кабула в кабульской аэропорт, находящийся на некотором отдалении от занятого подразделениями Талибана центра города.

При этом, на фоне занятия талибами столицы Афганистана, начался обстрел аэропорта Кабула, о котором сообщают представители посольства США. Также в аэропорт эвакуирован флаг США, спущенный с флагштока американского посольства в Кабуле.

Видео из аэропорта Кабула опубликовал российский журналист Поддубный. По его словам, там есть признаки некоторой анархии.

Местные СМИ передают, что в аэропорту начался пожар. Сообщается, что самолёты British Airways будут облетать Афганистан стороной.

Также в столице Афганистана вводится комендантский час - с 21:00.

В этот же день чуть ранее министр иностранных дел США Энтони Блинкен заявил о достижении целей Вашингтона в 20-летней войне в Афганистане. При этом он признал поражение поддерживаемых США властей от талибов.

"Страна" разбиралась, что может означать установление полного контроля талибов над Афганистаном.

Напомним, что широкомасштабное наступление талибов началось 6 августа, когда они заняли первые крупные города в Афганистане. К 15 августа подразделения движения Талибана установили контроль над фактически всем Афганистаном, несмотря на авиаудары США.