Глава Украины Владимир Зеленский соболезнует в связи с гибелью мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

Президент рассказал, что мэр Павлов был найден мертвым после огнестрельного ранения, и выразил искренние соболезнования его родственникам.

По его словам, его смерть будут активно расследовать. При этом он собирается в ближайшее время собрать глав правоохранителей для о отчета о продвижении расследования.

Напомним, тело Павлова было найдено сегодня на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом лежало оружие. По словам губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, пока не понятно убийство это или самоубийство.

В то же время сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Также источник "Страны" в МВД сообщил, что с момента выстрела погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов успел пройти 10 метров.

Как известно, погибший сегодня Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Ранее "Страна" подробно писала о том, как жил и умер мэр Кривого Рога.