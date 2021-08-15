Рядом с телом мэра Кривого Рога Константина Павлова полиция обнаружила охотничье ружье, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве внутренних дел в воскресенье.

"15 августа в 16.15 в городе Кривой Рог Днепропетровской области во дворе собственного домохозяйства найден мертвым с огнестрельным ранением (предварительно грудной клетки) Криворожский городской голова Константин Павлов, 1973 г. рождения. Рядом с телом находится охотничье ружье. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в ведомстве.

Напомним, тело Павлова нашли на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом в воскресенье. С ним лежало оружие. По словам губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, пока не понятно убийство это или самоубийство.

Однако сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова, чье тело нашли сегодня.

"Как сопредседатель партии в которой состоял Павлов, я требую от правоохранительных органов создание группы которые в ближайшие дни ответит нам кто убил Константина Павлова!! Рассказы о самоубийстве -заведомая ложь!!!", - заявил он.

Как рассказал источник "Страны" в МВД с момента выстрела погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов успел пройти 10 метров.

Как известно, погибший сегодня Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Сообщалось, что кресло погибшего мэра Кривого Рога Павлова займет "слуга народа" Котляр.