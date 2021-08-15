Тело мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли на веранде его дома. Информация о гибели городского головы в селе Вольное, что под Кривым Рогом, поступила около 16.00.

Об этом сообщила полиция города в своем официальном Facebook.

Напомним, тело Павлова было найдено в воскресенье на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом с ним лежало оружие. Как сообщил "Стране" губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, пока не понятно убийство это или самоубийство.

Однако, по словам сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, он не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова.

"Как сопредседатель партии в которой состоял Павлов, я требую от правоохранительных органов создание группы которые в ближайшие дни ответит нам кто убил Константина Павлова!! Рассказы о самоубийстве -заведомая ложь!!!", - заявил он.

Также источник "Страны" в МВД сообщил, что с момента выстрела погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов успел пройти 10 метров.

Как известно, погибший сегодня Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".